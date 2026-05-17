طنین حماسه هویت در طلیعه روز ارتباطات

در طلیعه روز ارتباطات، در سایه‌سار عروج روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی، اصحاب تیزبین رسانه و قلم، با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، گردهم آمدند تا در زیر چتر شعارِ «موزه‌ها، حافظ هویت و انسجام ملی»، پژواک شکوه گذشتگان را در تالار اندیشه موزه میراث روستایی گیلان طنین‌انداز کنند و با هم‌افزایی، تبیین ظرفیت‌های بی‌بدیل فرهنگی و تاریخی استان گیلان و ترسیم افق روشن،بر عزم خویش در پاسداری از گنجینه‌های ماندگار این دیار پرافتخار، مهر تأیید زنند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از تلاش‌های ارزشمند خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در معرفی و پاسداری از گنجینه‌های ماندگار این دیار پرافتخار کوشا هستند، تجلیل به عمل آمد.

پیش از این نشست، بازدید از مجموعه موزه فضای باز میراث روستای گیلان که تجسمی زنده از معماری، سبک زندگی و فرهنگ غنی روستایی گیلان است، تجربه‌ای منحصر به فرد برای اصحاب رسانه بود تا از نزدیک با تاریخ ملموس این دیار آشنا شوند. این بازدید، فرصتی مغتنم برای ثبت تصاویری ماندگار و تهیه گزارش‌هایی عمیق و تأثیرگذار از این میراث ارزشمند فراهم آورد.