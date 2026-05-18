به مناسبت روز جهانی موزه‌ها و هفته بزرگداشت میراث فرهنگی بهزاد مریدی مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس از موزه کرباسی در شیراز بازدید کرد. در این بازدید، بهزاد مریدی، ضمن قدردانی از فعالیت‌های مدیر موزه، بر اهمیت موزه‌های خصوصی در حفاظت از میراث فرهنگی تأکید کرد و گفت: افرادی که با عشق و سرمایه خود آثار فرهنگی را گردآوری کرده و آن‌ها را به موزه تبدیل می‌کنند، دارای ارزش ویژه‌ هستند، این‌گونه اقدامات نشان‌دهنده تعهد عمیق به تاریخ و هویت ملی است