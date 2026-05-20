استاندار یزد هم‌زمان با هفته میراث فرهنگی، با حضور در کانون‌های تاریخی و هنری شهر، آخرین وضعیت گنجینه‌های مکتوب و کارگاه‌های هنرهای سنتی را از نزدیک بررسی کرد. در این برنامه که با هدف تقویت زیرساخت‌های موزه‌ای و احیای هنرهای وابسته به معماری اصیل یزدی انجام شد، استاندار از بخش‌های حساس و ارزشمندی همچون «مخزن امن کتابخانه وزیری» و کارگاه‌های تولید صنایع چوبی سنتی بازدید کرد تا موانع پیش رویِ ترویج این هنرهای اصیل و صیانت از نسخ خطی نادر استان را به‌صورت میدانی مورد ارزیابی قرار دهد.

