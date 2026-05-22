با حضور یداله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی از خانواده‌های جنگ رمضان در بافت تاریخی دهدشت تجلیل شد

در اوج شکوه و عظمت هفته میراث فرهنگی، بافت تاریخی شهر دهدشت، مهد تمدن کهن بلاد شاپور، با هدف حفظ و معرفی میراث فرهنگی و تاریخ کهن دهدشت شاهد برگزاری مراسمی باشکوه با حضور یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مدیران ارشد استان بود.

این مراسم با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معظم آنان در جنگ رمضان، جلوه‌ای از ایثار و ماندگاری را به نمایش گذاشت.