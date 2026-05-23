۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۱
کد خبر 1405030200127
کنیسه رفیعنیا، که در میان جامعه کلیمیان تهران با نامهای «کنیسه مشهدیها» و «کنیسه خراسانیهای تهران» نیز شناخته میشود، از جمله کنیسههای مهم و شناختهشده جامعه یهودیان معاصر تهران بهشمار میرود. این بنا در محدوده مرکزی شهر تهران و در نزدیکی خیابانهای بزرگمهر، فلسطین و طالقانی واقع شده و از نظر تاریخی، بخشی از شبکه کنیسههای وابسته به انجمن خراسانیها (یهودیان مشهد) محسوب میگردد. کنیسه رفیعنیا در کنار کنیسههایی چون عزیزخان، لیویان و نصرت، از مهمترین مراکز مذهبی و اجتماعی یهودیان مهاجر خراسان در تهران بوده است.
نظر شما