کنیسه رفیع‌نیا، که در میان جامعه کلیمیان تهران با نام‌های «کنیسه مشهدی‌ها» و «کنیسه خراسانی‌های تهران» نیز شناخته می‌شود، از جمله کنیسه‌های مهم و شناخته‌شده جامعه یهودیان معاصر تهران به‌شمار می‌رود. این بنا در محدوده مرکزی شهر تهران و در نزدیکی خیابان‌های بزرگمهر، فلسطین و طالقانی واقع شده و از نظر تاریخی، بخشی از شبکه کنیسه‌های وابسته به انجمن خراسانی‌ها (یهودیان مشهد) محسوب می‌گردد. کنیسه رفیع‌نیا در کنار کنیسه‌هایی چون عزیزخان، لیویان و نصرت، از مهم‌ترین مراکز مذهبی و اجتماعی یهودیان مهاجر خراسان در تهران بوده است.