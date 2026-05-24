۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به مناسبت هفته میراثفرهنگی و روز بومگردی، در دل کاروانسرای تاریخی شاهعباسی امامزاده هاشم رشت، جشنواره طعم میراث؛ روایت دستها و سنتها به رویدادی باشکوه بدل شد؛ رویدادی که با برپایی میز خوراک محلی توسط تعدادی از اقامتگاههای بومگردی بهویژه حضور کدبانوانی از گیسوم(Gisoum) روستای پیشنهادی بهترین روستای جهانی گردشگری، از نگاه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ، گامی راهبردی در حفظ ارزشهای تمدنی و موتور محرک توسعه اقتصادی-اجتماعی است.
گفتنی است این رویداد با تأکید بر پیوند حکمت سنتی و مدیریت علمی، از ظرفیتهای بومی گیلان به عنوان کدهای تمدنی که نویدبخش تابآوری ملی و هویتبخشی به نسلهای آینده میباشد. این مراسم باشکوه، با استقبال گسترده مردم و جامعه محلی، گیلان را به عنوان قطب گردشگری خلاق خوراک و صنایعدستی معرفی کرد و ایستادگی فرهنگ غنی این دیار را در گذر تاریخ به نمایش گذاشت.
شایان ذکر است به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، با همراهی هنرآموزان مدرسه آشپزی، میز یادبودی برپا شد.
در پایان از مدیران اقامتگاههای بومگردی و هنرمندان صنایعدستی بهپاس حضور موثر در این رویداد تقدیرصورت پذیرفت.
