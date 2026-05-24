نگارستان تاریخ و معنویت؛ از مساجد کهن تا مزار قهرمانان ملی/ سفر مدیر ستاد ویژه اماکن مذهبی وزارت میراث فرهنگی به گیلان

۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۳
کد خبر 1405030300298
شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با هفته میراثفرهنگی، فخرالدین صابری، مشاور قائم مقام وزیر و مدیرستاد ویژه اماکن مذهبی وزارت میراثفرهنگی از مساجد قدیمی و آرامگاه شهدای نهضت جنگل بازدید کرد. این سفر نورانی، در راستای تجدید پیمان با میراث غنی تشیع، بررسی وضیعت و اقدامات ادارهکل در حوزه مرمت مساجد تاریخی، از فیض حضور در مسجد تاریخی کمسار و بقعه نهزم شفت تا شکوه معماری و عرفانی مساجد کهنی چون مسجد حاج سمیع، ابراز ارادت به خاندان مطهر آیتالله رودباری در مسجد صفی و طنین دلنشین ذکر، دعا و زیارت مرقد خواهر امام رضا(ع)،حضرت فاطمه اخری علیهاالسلام در رشت. اوج این سفر معنوی تجدید میثاق با آرمانهای شهدای راه مقاومت، آزادگی و پاسداری از هویت دینی و ملی و حضور در مزار سردار رشید نهضت جنگل، میرزا کوچک جنگلی و دکتر حشمت طالقانی بود.
