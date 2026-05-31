موزه نور و روشنایی یزد؛ نگاهی به سیر تاریخی نور در ایران

موزه نور و روشنایی یزد بهعنوان یکی از موزههای تخصصی و متفاوت کشور، با هدف نمایش جایگاه نور در فرهنگ، هنر و تاریخ ایران در شهر یزد راهاندازی شده است. این موزه با رویکردی مفهومی، نور را نهتنها بهعنوان یک پدیده فیزیکی، بلکه بهعنوان عنصری نمادین در تمدن ایرانی معرفی میکند؛ نمادی از آگاهی، معنویت و زیباییشناسی که در هنر و معماری ایران جایگاهی ویژه دارد. در بخشهای مختلف موزه، مجموعهای از آثار تاریخی شامل ابزارها و وسایل روشنایی سنتی، چراغهای قدیمی، آینهکاریها و اشیای مرتبط با نور و انعکاس به نمایش درآمده است. این مجموعه در مجموع حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ اثر تاریخی را در بر میگیرد که دورههای مختلف تاریخی ایران را پوشش میدهد. طراحی فضای موزه نیز بر پایه استفاده از نور طبیعی، آینه و جلوههای بصری انجام شده و تجربهای متفاوت و تعاملی برای بازدیدکنندگان فراهم میکند؛ بهگونهای که بازدید از آن، علاوه بر آشنایی با تاریخ روشنایی، نوعی تجربه هنری و حسی نیز محسوب میشود. موزه نور و روشنایی یزد را میتوان یکی از نمونههای موفق تلفیق تاریخ صنعتی، هنر سنتی و نگاه مفهومی به علم و فرهنگ در ایران دانست؛ مجموعهای که تلاش دارد روایت تازهای از نقش نور در زندگی انسان و تمدن ایرانی ارائه دهد.
۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۲
کد خبر 1405031000743
