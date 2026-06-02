۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۴
کد خبر 1405031200978

از زخم جنگ تا شکوه ماندگاری؛ روایت تصویری بناهای تاریخی ایران در نمایشگاه ایستاده در غبار

نمایشگاه ایستاده در غبار به عنوان نمادی از ماندگاری هویت ملی در دل بحران و آتش، در تاریخ ۱۱ و ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل و معاونین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، مدیران استانی و استقبال پرشور آحاد مردم درپیاده‌راه فرهنگی شهرداری رشت و عمارت کلاه فرنگی(موزه رشتی دوزی) برگزار شد؛ رویدادی که تاریخ، حافظه و هویت را در قاب تصویر به‌هم پیوند زد و جلوه‌ای از روایت مقاومت، مستندنگاری تاریخی زخم جنگ رمضان بر کالبد میراث تاریخی ایران و صیانت از میراث‌فرهنگی را در بیانی تصویری فراروی مخاطبان ترسیم کرد. این نمایشگاه با همکاری معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و امورفرهنگی و روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان برگزار شد. نمایشگاه ایستاده در غبار به صورت همزمان در سراسر کشور توسط ادارات‌کل میراث‌فرهنگی استان‌ها درحال برگزاری می‌باشد.

