از زخم جنگ تا شکوه ماندگاری؛ روایت تصویری بناهای تاریخی ایران در نمایشگاه ایستاده در غبار

نمایشگاه ایستاده در غبار به عنوان نمادی از ماندگاری هویت ملی در دل بحران و آتش، در تاریخ ۱۱ و ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل و معاونین ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان، مدیران استانی و استقبال پرشور آحاد مردم درپیادهراه فرهنگی شهرداری رشت و عمارت کلاه فرنگی(موزه رشتی دوزی) برگزار شد؛ رویدادی که تاریخ، حافظه و هویت را در قاب تصویر بههم پیوند زد و جلوهای از روایت مقاومت، مستندنگاری تاریخی زخم جنگ رمضان بر کالبد میراث تاریخی ایران و صیانت از میراثفرهنگی را در بیانی تصویری فراروی مخاطبان ترسیم کرد. این نمایشگاه با همکاری معاونت فرهنگی ادارهکل روابطعمومی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و امورفرهنگی و روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان برگزار شد. نمایشگاه ایستاده در غبار به صورت همزمان در سراسر کشور توسط اداراتکل میراثفرهنگی استانها درحال برگزاری میباشد.
۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۴
