پته کرمان، میراثی رنگین از دل تاریخ و فرهنگ

۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴
کد خبر 1405031701274
عکس: محمد شجاعی
یکی از رو دوزیهای زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان داشته و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد . این رودوزی زیبا را بر روی پارچههای پشمی یک رنگ که عریض نامیده میشود می دوزند نخهایی که بکار میرود نخهایی از جنس پشمی هستند و این نخها ظریف و رنگارنگ هستند و معمولا به رنگهای عنابی، مشکی، سبز، زرد ,نارنجی، قرمز و آبی سفید استفاده میشوند، طرحهای مختلف اعم از انواع بته جقه و یا طرحهای هندسی را استفاده میکنند.
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