پته کرمان، میراثی رنگین از دل تاریخ و فرهنگ

عکس: محمد شجاعی

یکی از رو دوزی‌های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان داشته و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد . این رودوزی زیبا را بر روی پارچه‌های پشمی یک رنگ که عریض نامیده می‌شود می دوزند نخ‌هایی که بکار می‌رود نخ‌هایی از جنس پشمی هستند و این نخ‌ها ظریف و رنگارنگ هستند و معمولا به رنگهای عنابی، مشکی، سبز، زرد ,نارنجی، قرمز و آبی سفید استفاده می‌شوند، طرح‌های مختلف اعم از انواع بته جقه و یا طرح‌های هندسی را استفاده می‌کنند.