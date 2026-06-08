تجلیل از نسلی در سایه هندسه و هنر

ارگ کریم‌خان شیراز در هفته صنایع‌دستی میزبان رویدادی بود که روایتگر قرن‌ها تداوم هنر، اصالت و خلاقیت ایرانی بود؛ آیینی که با محوریت هنر خاتم‌کاری شیراز، رونمایی از یک کتیبه نفیس خاتم و تجلیل از خاندان گلریز خاتمی برگزار شد و بار دیگر جایگاه این هنر کهن را به‌عنوان یکی از ارزشمندترین جلوه‌های میراث فرهنگی ایران یادآور شد.این مراسم با حضور مسئولان حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، استادان هنرهای سنتی، هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر خاتم در فضای تاریخی ارگ کریم‌خان برگزار شد.