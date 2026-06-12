۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۲
کد خبر 1405032201883

با حضور مسئولان استانی و شهرستانی؛

افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی در شهرستان گچساران

نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان گچساران به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی در مرکز این شهرستان افتتاح شد

این نمایشگاه با حضور آیت‌الله سید نصیر حسینی نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، فتاح محمدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار، امام جمعه و فرماندار گچساران، سرهنگ صادق عرفانی فرمانده سپاه ناحیه گچساران، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، الماس قبادی معاون  صنایع‌دستی ، امین درخشان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رضا قشقایی شهردار دوگنبدان، رقیه پورعیدی تسهیلگر بنیاد علوی در شهرستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

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