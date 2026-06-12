۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۲
کد خبر 1405032201883
نمایشگاه صنایعدستی شهرستان گچساران به مناسبت گرامیداشت هفته صنایعدستی در مرکز این شهرستان افتتاح شد
این نمایشگاه با حضور آیتالله سید نصیر حسینی نماینده ولیفقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، فتاح محمدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار، امام جمعه و فرماندار گچساران، سرهنگ صادق عرفانی فرمانده سپاه ناحیه گچساران، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، الماس قبادی معاون صنایعدستی ، امین درخشان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رضا قشقایی شهردار دوگنبدان، رقیه پورعیدی تسهیلگر بنیاد علوی در شهرستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.
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