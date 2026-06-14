آئین سنتی «طشت گذاری» در مسجد جامع اردبیل

مراسم آئینی طشت‌گذاری که با حضور گسترده مردم از مناطق مختلف اردبیل و دیگر استان‌های کشور برگزار می‌شود از برنامه‌های مهم ویژه محرم است که هر سال گردشگران زیادی را به این استان می‌کشاند.

این مراسم که از دوران صفویه در اردبیل برگزار شده با قدمتی چند صد ساله، ریشه در اعتقادات و آداب و رسوم استان دارد که به یاد تشنگی حماسه‌سازان واقعه عاشورا برگزار می‌شود. در این مراسم بعد از عزاداری دسته‌های سینه و زنجیرزنی مختلف و مرثیه‌خوانی مفصل حسینیان با خواندن رجزهای مختلف طشت‌های برنجی و مسی گرد و منقش به نقوش مذهبی را در محل مخصوص قرار داده و در میان حزن و اندوه حاضران آب‌های مخصوص چشمه‌ها از کوزه‌هایی در درون طشت‌ها ریخته شده، دعای مخصوص خوانده می‌شود و عزاداران از آب طشت به عنوان تبرک نوشیده و یا با خود می‌برند.