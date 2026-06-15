۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۱
کد خبر 1405032502199
همزمان با هفته صنایعدستی، جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان گلستان با حضور فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در فروشگاه صنایعدستی «رزاس» گردهم آمدند. در این برنامه، حاضران از تولیدات هنرمندان صنایعدستی گلستان، بخشهای مختلف فروشگاه و همچنین ورکشاپ فعال این مجموعه بازدید کردند و از نزدیک با روند تولید و عرضه آثار صنایعدستی استان آشنا شدند.این برنامه فرصتی برای معرفی ظرفیتهای صنایعدستی گلستان و تعامل بیشتر میان رسانهها و فعالان این حوزه بود.
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