در آیین گرامی‌داشت هفته صنایع‌دستی، که با میزبانی موزه میراث روستایی گیلان برگزارشد، بار دیگر نقش صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از ریشه‌دارترین سرمایه‌های فرهنگی و هویتی ایران مورد تأکید قرار گرفت؛ آیینی که در آن از هنرمندان برگزیده مُهر اصالت ملی سال ۱۴۰۴ تجلیل شد و پیشکسوتان هنر رشتی‌دوزی، این میراث فاخر و دیرپای گیلان، مورد تقدیر قرار گرفتند. برگزاری نشست تخصصی با محوریت رشتی‌دوزی نیز این مراسم را از یک برنامه صرفاً آیینی فراتر برد و به مجالی برای واکاوی پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های هنری و اقتصادی و ضرورت صیانت و ترویج این هنر اصیل بدل ساخت.