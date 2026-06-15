۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۲
کد خبر 1405032502272
در آیین گرامیداشت هفته صنایعدستی، که با میزبانی موزه میراث روستایی گیلان برگزارشد، بار دیگر نقش صنایعدستی بهعنوان یکی از ریشهدارترین سرمایههای فرهنگی و هویتی ایران مورد تأکید قرار گرفت؛ آیینی که در آن از هنرمندان برگزیده مُهر اصالت ملی سال ۱۴۰۴ تجلیل شد و پیشکسوتان هنر رشتیدوزی، این میراث فاخر و دیرپای گیلان، مورد تقدیر قرار گرفتند. برگزاری نشست تخصصی با محوریت رشتیدوزی نیز این مراسم را از یک برنامه صرفاً آیینی فراتر برد و به مجالی برای واکاوی پیشینه تاریخی، ظرفیتهای هنری و اقتصادی و ضرورت صیانت و ترویج این هنر اصیل بدل ساخت.
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