آیین تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با حضور سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در تالار استاد عزتالله نگهبان این ادارهکل برگزار شد.آیین تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با حضور سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در تالار استاد عزتالله نگهبان این ادارهکل برگزار شد. در این مراسم که پیش از ظهر امروز 25 خردادماه 1405 باحضور سرهنگ آیت احمدی، فرمانده یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سرهنگ مراونه رئیس آموزش فرماندهی انتظامی خوزستان، سرهنگ ساعدی، معاون پلیس پیشگیری استان، عزیز بیوسه، رئیس پلیس راهور کلانشهر اهواز، محمد جوروند، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان، معاونان و جمعی از کارکنان این ادارهکل برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ کاظم میرمقدم در دوران تصدی، سرهنگ محمد اسماعیلی با حکم فرمانده یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت میراثفرهنگی استان خوزستان منصوب شد.
۲۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۹
کد خبر 1405032502302
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