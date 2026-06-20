۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۶
کد خبر 1405033002688
موکب «خیمهگاه بهشت» به همت سازمان سراج اردبیل همزمان با دهه نخست ماه محرم در نگارخانه خطائی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی برپا شده و با فضاسازی هنری و روایتهای تصویری، بخشی از وقایع جانسوز روز عاشورا را بازآفرینی میکند، در این موکب، صحنههایی از وداع غروب عاشورا، شهادت مظلومانه حضرت علیاصغر(ع) و مصائب اهل حرم پس از واقعه کربلا به تصویر کشیده شده است. این روایت مصور با استقبال گسترده عزاداران حسینی و علاقهمندان به فرهنگ عاشورایی همراه شده است.
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