۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۶
کد خبر 1405033002688

«خیمه‌گاه بهشت»؛ روایت غروب عاشورا در اردبیل

موکب «خیمه‌گاه بهشت» به همت سازمان سراج اردبیل همزمان با دهه نخست ماه محرم در نگارخانه خطائی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی برپا شده و با فضاسازی هنری و روایت‌های تصویری، بخشی از وقایع جانسوز روز عاشورا را بازآفرینی می‌کند، در این موکب، صحنه‌هایی از وداع غروب عاشورا، شهادت مظلومانه حضرت علی‌اصغر(ع) و مصائب اهل حرم پس از واقعه کربلا به تصویر کشیده شده است. این روایت مصور با استقبال گسترده عزاداران حسینی و علاقه‌مندان به فرهنگ عاشورایی همراه شده است.

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