مراسم عزاداری محرم در حسینیه مجتهد اردبیلی

همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، آیین‌های سنتی عزاداری در حسینیه تاریخی مجتهد اردبیلی با حضور پرشور مردم برگزار می‌شود. سینه‌زنی، زنجیرزنی و مرثیه‌سرایی در این بنای تاریخی که از مراکز مهم عزاداری اردبیل به شمار می‌رود، جلوه‌ای از ارادت دیرینه مردم این شهر به فرهنگ عاشورا را به تصویر کشیده است. عزادارانی که با نوای «یا حسین» و «یا ابوالفضل»، ضمن پاسداشت ارزش‌های نهضت عاشورا، پیام ایثار، آزادگی و وفاداری یاران امام حسین(ع) را نسل به نسل منتقل می‌کنند.