هیجان رفتینگ در قلب زاینده رود

شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برخورداری از رودخانه زاینده‌رود، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری و ورزش‌های آبی از جمله رفتینگ در کشور به شمار می‌رود. همه‌ساله با آغاز فصل گرم سال، علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و ورزش‌های هیجانی از نقاط مختلف کشور برای تجربه رفتینگ و دیگر تفریحات آبی راهی این منطقه می‌شوند. مسیرهای مناسب رفتینگ در زاینده‌رود، طبیعت چشم‌نواز و امکانات گردشگری موجود، سامان را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری ماجراجویانه ایران تبدیل کرده است. عکاس:احمد ریاحی دهکردی