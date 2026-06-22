هیجان رفتینگ در قلب زاینده رود

۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۳
کد خبر 1405040100030
شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری به دلیل برخورداری از رودخانه زایندهرود، یکی از مهمترین مقاصد گردشگری و ورزشهای آبی از جمله رفتینگ در کشور به شمار میرود. همهساله با آغاز فصل گرم سال، علاقهمندان به طبیعتگردی و ورزشهای هیجانی از نقاط مختلف کشور برای تجربه رفتینگ و دیگر تفریحات آبی راهی این منطقه میشوند. مسیرهای مناسب رفتینگ در زایندهرود، طبیعت چشمنواز و امکانات گردشگری موجود، سامان را به یکی از قطبهای مهم گردشگری ماجراجویانه ایران تبدیل کرده است. عکاس:احمد ریاحی دهکردی
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