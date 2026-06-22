روز ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵، ماسوله بار دیگر صحنه احیای یکی از اصیل‌ترین آیین‌های میراث ناملموس گیلان شد؛ جایی که سنت دیرین علم‌بندان با هشت قرن قدمت، در فضایی آمیخته از شور، ایمان و اصالت، جلوه‌ای از همبستگی مردم و پیوند با تاریخ و هویت آیینی این دیار را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این آیین که ریشه در ارادت دیرینه مردم دیار گیلان به ساحت مقدس اهل بیت(ع) دارد همراه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیرکل میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، فرمانده سپاه فومن و فرماندار فومن همراه بود.