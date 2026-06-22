روایت درخشش تاریخ در موزه سیم و زر کرمان

عکس: محمد شجاعی

موزه سیم و زر کرمان که در فضای تاریخی حمام ابراهیم‌خان، یکی از ارزشمندترین بناهای مجموعه ابراهیم‌خان، برپا شده است؛ به همت خیر میراث‌فرهنگی زنده‌یاد حسین ودیعتی شکل گرفت تا جلوه‌ای از هنر، ذوق و مهارت هنرمندان ایرانی در عرصه زرگری و نقره‌کاری را به نمایش بگذارد.

این موزه امروز به‌عنوان یکی از جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری کرمان، پیوندی ماندگار میان میراث معماری دوره قاجار و هنرهای اصیل ایرانی ایجاد کرده و روایتگر بخشی از هویت تاریخی و هنری این سرزمین است.