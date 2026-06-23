آیین ۹۰۰ ساله «علم شمشیری» در قشم؛ میراثی عاشورایی و کرامات شفابخش

عزاداری ماه محرم در جزیره قشم به خصوص آیین «علم شمشیری»، جلوه‌ای از هویت فرهنگی و همبستگی اجتماعی است در جایی که شیعه و سنی در کنار یکدیگر، ارادت خالصانه‌شان به سیدالشهدا(ع) را به نمایش می‌گذارند.

در روز هفتم ماه محرم، عزاداران با پای پیاده از مسجد علی بن ابیطالب (ع) شهر قشم حرکت کرده و به سمت روستای حمیری می‌روند و پس از ظهر همان روز، دوباره از مسجد الغدیر روستای حمیری به سمت جزیره قشم بازمی‌گردند و در مسجد امام رضا (ع) به عزاداری پرداخته و سپس به سمت مسجد علی بن ابیطالب (ع) حرکت می‌کنند و دومین نوبت برگزاری آیین کهن علم شمشیری، روز نوزدهم ماه مبارک رمضان، مصادف با سالروز ضربت خوردن حضرت علی (ع) است که روزه‌داران با پای پیاده مسیر ۱۱ کیلومتری تا روستای امیری را طی می‌کنند و بازمی‌گردند.