اقامه نماز ظهر عاشورا در اردبیل

همزمان با ظهر عاشورای حسینی، آیین اقامه نماز ظهر و عصر عاشورا به امامت آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل و با حضور گسترده عزاداران، هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم در اردبیل برگزار شد. عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در اوج سوگواری و عزاداری، با تأسی از آخرین نماز سیدالشهدا(ع) حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در صحرای کربلا، فریضه الهی نماز را به جماعت اقامه کرده و پیام جاودانه عاشورا مبنی بر اهمیت نماز و بندگی خداوند را گرامی داشتند.