۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۵
کد خبر 1405040500276
آیین سنتی عصر عاشورا و خیمهسوزان نمادین در شهر سوق از توابع شهرستان کهگیلویه، با حضور گسترده عزاداران، گروههای تعزیهخوان و میهمانانی از شهرها و استانهای همجوار برگزار شد. در این مراسم، بخشهایی از واقعه عاشورا با اجرای تعزیه و روایت رشادتهای امام حسین (ع)، حضرت عباس (ع) و یاران باوفای کربلا بازآفرینی شد و در ادامه، خیمهگاه نمادین عصر عاشورا به آتش کشیده شد. شهر سوق به عنوان یکی از کانونهای مهم تعزیهخوانی در استان کهگیلویه و بویراحمد شناخته میشود و آیینهای مذهبی آن در سالهای اخیر، افزون بر جایگاه فرهنگی و دینی، به ظرفیتی شاخص در حوزه گردشگری مذهبی جنوب کشور تبدیل شده است.
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