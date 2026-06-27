آیین عزاداری شاخسی واخسی در تبریز

۶ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۱
کد خبر 1405040600295
مراسم عزاداری شاخسی (شاهحسین) واخسی (وای حسین) گویان عزاداران دلسوخته تبریزی در سوگ و ماتم اباعبدالله الحسین (ع) سرور و سالار شهیدان، شبهای دهه اول ماه محرم با حضور دستهجات محلات تبریز در خیابانهای این شهر برگزار میگردد. عبارت «شاخسِی»، برگردان ترکی از «شاهحسین» است. ریشه تاریخی این آئین، به شبی بازمیگردد که گروهی از یاران آن حضرت با دیدن اضطراب و نگرانی اهلبیت (ع) به ویژه کودکان در صفوفی مشابه «شاخسِی»های امروز، گرد آمده و پیمان وفاداری و رشادت را با حضرت سیدالشهدا (ع) تازه کردند.
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