تعزیه ضیابر؛ آیین پویای بازنمایی عاشورا در جغرافیای فرهنگی گیلان

در روز عاشورا، ضیابر صحنه تجلی یکی از کم‌نظیرترین جلوه‌های سوگ‌نمایی مذهبی ایران می‌شود؛ آیینی که در آن تعزیه‌خوانان با شبیه‌خوانی واقعه کربلا، نه در یک مکان ثابت، بلکه در مسیری زنده و معناگستر، روایت حماسه حسینی را تا منزل مرحوم آیت‌الله ضیابری می‌پیمایند. تعزیه ضیابر به‌عنوان تنها تعزیه در حال حرکت کشور، صرفاً یک مراسم سوگواری نیست، بلکه بازآفرینی میدانی حافظه عاشورا، تجلی پویای ایمان مردمی و نماد ماندگار پیوند هنر آیینی، تاریخ محلی و ارادت عمیق شیعی در جغرافیای فرهنگی گیلان است.