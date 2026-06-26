۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۴
کد خبر 1405040600349

طنین ناله‌های عاشورایی در دل کویر؛ گزارشی از تاسوعا و عاشورای ۱۴۰۵ در روستای قلعه‌بالا

در دل کویر سوزان، جایی که سکوتش با نغمه‌های عاشورایی در هم می‌آمیزد، روستای قلعه‌بالا در سال ۱۴۰۵ بار دیگر شاهد جلوه‌گر شدن ارادت خالصانه به سرور و سالار شهیدان بود. سنت‌های اصیل عزاداری با شور و شعور حسینی در کوچه‌های خشت و گلی این روستا طنین‌انداز شد؛ از صدای سنج و دمام که در فضا پیچید، تا برپایی ایستگاه‌های صلواتی و سفره‌های نذری که گرمای مهمان‌نوازی مردمانش را به نمایش گذاشت. این گزارش تصویری، روایتی است از حضور پرشور جوانان و کودکان در دسته‌های عزاداری، لحظات نابِ توسل در مساجد و تکیه‌های قدیمی، و پیوند شکوهمند ایمان با بافت تاریخی و طبیعت کویری روستا؛ تصویری از شکوه عزاداری که در قلعه‌بالا، با عطر یاد شهدای کربلا، زنده و ماندگار شد.

عکس: فاطمه قلی پور

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