۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۴
کد خبر 1405040600349
در دل کویر سوزان، جایی که سکوتش با نغمههای عاشورایی در هم میآمیزد، روستای قلعهبالا در سال ۱۴۰۵ بار دیگر شاهد جلوهگر شدن ارادت خالصانه به سرور و سالار شهیدان بود. سنتهای اصیل عزاداری با شور و شعور حسینی در کوچههای خشت و گلی این روستا طنینانداز شد؛ از صدای سنج و دمام که در فضا پیچید، تا برپایی ایستگاههای صلواتی و سفرههای نذری که گرمای مهماننوازی مردمانش را به نمایش گذاشت. این گزارش تصویری، روایتی است از حضور پرشور جوانان و کودکان در دستههای عزاداری، لحظات نابِ توسل در مساجد و تکیههای قدیمی، و پیوند شکوهمند ایمان با بافت تاریخی و طبیعت کویری روستا؛ تصویری از شکوه عزاداری که در قلعهبالا، با عطر یاد شهدای کربلا، زنده و ماندگار شد.
عکس: فاطمه قلی پور
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