تجلی بیعت مردم و مسئولان کهگیلویه و بویراحمد در سوگ قائد امت اسلامی

همزمان با برگزاری آیین تشییع پیکر قائد امت اسلامی، مردم ولایت‌مدار یاسوج با برپایی دسته بزرگ عزاداری، وفاداری عمیق خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به منصه ظهور رساندند. در این مراسم یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد به همراه معاونان، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از کارکنان این اداره‌کل، دوشادوش آحاد جامعه در صفوف عزاداران حاضر شدند تا نشان دهند، پیوند میان بدنه مدیریتی استان و بدنه اجتماعی جامعه، فارغ از عناوین رسمی، همچنان حول محور ارزش‌های بنیادین نظام استوار است.