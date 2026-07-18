۲۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳
کد خبر 1405042701916

روستای تاریخی‌ برغان البرز

روستای برغان یکی از زیباترین و تاریخی‌ترین روستاهای استان البرز است که در میان دو شهر کرج و هشتگرد، در دامنه‌های جنوبی کوهستان البرز جای گرفته است. این روستا به دلیل نزدیکی به تهران و کرج، مقصدی ایده‌آل برای سفرهای یک‌روزه محسوب می‌شود. برغان کرج با طبیعت سرسبز، رودخانه‌های خروشان و بناهای تاریخی، حال و هوایی نوستالژیک و آرامش‌بخش دارد که گردشگران را از شلوغی شهرهای بزرگ دور می‌کند. قدمت این روستا به بیش از دو هزار سال پیش بازمی‌گردد و بافت سنتی آن همچنان حفظ شده است. جاهای دیدنی برغان، از چنارهای کهنسال تا پل‌های تاریخی، هر بازدیدکننده‌ای را مجذوب خود می‌کند.

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