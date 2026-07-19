عکاس: میلاد داودی
۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۰
کد خبر 1405042802033

تلاقی عزم ملی و تدبیر منطقه‌ای گیلان به الگویی پیشران در هندسه‌ی نوین سرمایه‌گذاری گردشگری تبدیل شده است

در دومین نشست تخصصی رفع موانع سرمایه‌گذاری گردشگری، روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵، با اتخاذ رویکردی آسیب‌شناسانه و راهبردی، ضمن عبور از گلوگاه‌های بوروکراتیک، بسته‌های اعتباری به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های کلان توسعه‌ای فعال شد تا چشم‌انداز تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تحقق توسعه‌ پایدار گردشگری در این خطه، صورتی عملیاتی به خود گیرد. این گزارش تصویری، روایتی است از هم‌افزایی ساختارمند دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی که با تخصیص هوشمندانه‌ی منابع اشتغال، نویدبخش فصلی تازه در حکمرانی زیرساخت‌های گردشگری این دیار است.

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