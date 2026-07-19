۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۰
کد خبر 1405042802033
در دومین نشست تخصصی رفع موانع سرمایهگذاری گردشگری، روز شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵، با اتخاذ رویکردی آسیبشناسانه و راهبردی، ضمن عبور از گلوگاههای بوروکراتیک، بستههای اعتباری به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان برای طرحهای کلان توسعهای فعال شد تا چشمانداز تکمیل پروژههای نیمهتمام و تحقق توسعه پایدار گردشگری در این خطه، صورتی عملیاتی به خود گیرد. این گزارش تصویری، روایتی است از همافزایی ساختارمند دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی که با تخصیص هوشمندانهی منابع اشتغال، نویدبخش فصلی تازه در حکمرانی زیرساختهای گردشگری این دیار است.
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