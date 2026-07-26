لاهیجان و اردبیل در مسیر پیوندهای فرهنگی، میراثی و گردشگری

۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۰
کد خبر 1405050400255
در امتداد پیوندهای ریشهدار فرهنگی و تاریخی ایرانزمین، شهرهای لاهیجان و اردبیل با امضای تفاهمنامه خواهرخواندگی، فصلی نو در مسیر همافزایی تمدنی، تعاملات فرهنگی و توسعه گردشگری گشودند؛ رویدادی ارزشمند که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان عالیرتبه استان گیلان و اردبیل، بر اراده مشترک برای صیانت از میراث ماندگار، تقویت گردشگری پایدار و تعمیق دیپلماسی فرهنگی مهر تأیید زد. در همین چارچوب، شامگاه ۳ مرداد ۱۴۰۵، یوسف سلمانخواه، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان به همراه استاندار گیلان از مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی بازدید کردند؛ بازدیدی که در راستای تحکیم مناسبات فرهنگی و تقویت بنیانهای همکاری میان لاهیجان و اردبیل،جلوهای از توجه متقابل به سرمایههای هویتی و تاریخی دو خطه را به نمایش گذاشت.
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