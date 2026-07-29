همزمان با گرامیداشت هفته اردبیل، نشست تخصصی گردشگری ادبی و عرفانی با حضور مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مسئولان، پژوهشگران و فعالان حوزه گردشگری در نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد. در این نشست، ظرفیت‌های ارزشمند ادبی، عرفانی و فرهنگی اردبیل و نقش آن‌ها در توسعه گردشگری فرهنگی، تقویت برند گردشگری استان و معرفی هرچه بهتر این ظرفیت‌ها در سطح ملی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.