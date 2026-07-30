۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۳
کد خبر 1405050800648
پیادهروی اربعین حسینی، بزرگترین گردهمایی مذهبی جهان، هر ساله میلیونها عاشق و دلداده اهلبیت(ع) را از کشورهای مختلف به سوی کربلای معلی روانه میکند. در این مسیر، مواکب با ارائه خدمات متنوع رفاهی، درمانی و فرهنگی، نقش مهمی در خدمترسانی به زائران ایفا میکنند و جلوهای از همدلی و میزبانی مردمی را به نمایش میگذارند. همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، موکب بنیاد مستضعفان در مرز شلمچه نیز با ارائه خدمات پذیرایی، درمانی و بانکی بهصورت شبانهروزی، در کنار دیگر خادمان، آماده خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین(ع) است.
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