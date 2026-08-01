موزه نظامی ذوالفقار(ارتش) یکی از موزه های مشارکتی استان کرمان است که در سال ۱۳۸۸ در ساختمان باشگاه قدیم ارتش که دارای قدمتی بیش از ۱۰۰ سال است افتتاح شد. این بنای تاریخی دارای ۸۰۰ متر مربع زیربنا و بدون ستون استt موزه مذکور دارای 4هزار تجهیزات نظامی از زمان قاجاریه است که از استانهای زاهدان، تهران، اهواز و گرگان جمع آوری شده اند؛ همچنین ۵۰ قطعه عکس از رهبر شهید انقلاب در زمان جنگ، ۵۰ قطعه عکس از تجاوز رژیم عراق در سال ۱۳۵۸، اسنادی از شهادت مردم کرمان، وصیت نامه ها و آثار باقیمانده از شهیدان، ۲ تابلوی نفیس با بیش از ۱۰۰ سال قدمت در آن به نمایش گذاشته شده است. ساختمان موزه نظامی ذوالفقار کرمان که زمانی محل استقرار افسران پهلوی بوده هم اکنون با به نمایش گذاشتن انواع سلاحهای جنگی دوران مختلف و اسناد ، مدارک و تصاویر دوران دفاع مقدس میزبان بازدیدکنندگان است.