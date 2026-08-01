۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۳
کد خبر 1405051000718

خدمت‌رسانی موکب خاتم‌الانبیاء به زائران اربعین در روستای رباط‌میل اراک

این روزها همزمان با سفر زائران اربعین حسینی، موکب مردمی خاتم‌الانبیاء در روستای رباط‌میل با تکیه بر کمک‌های مردمی و همت خادمان داوطلب، پذیرای عاشقان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است.

همزمان با سفر زائران اربعین حسینی، موکب مردمی خاتم‌الانبیاء در روستای رباط‌میل با تکیه بر کمک‌های مردمی و همت خادمان داوطلب، پذیرای عاشقان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و خدمات متنوعی به زائران ارائه می‌دهد. روستای رباط‌میل، در حدود ۱۰ کیلومتری اراک، این روزها به میعادگاه خدمت و میزبانی از زائران اربعین تبدیل شده است.

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