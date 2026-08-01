این روزها همزمان با سفر زائران اربعین حسینی، موکب مردمی خاتم‌الانبیاء در روستای رباط‌میل با تکیه بر کمک‌های مردمی و همت خادمان داوطلب، پذیرای عاشقان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است.

همزمان با سفر زائران اربعین حسینی، موکب مردمی خاتم‌الانبیاء در روستای رباط‌میل با تکیه بر کمک‌های مردمی و همت خادمان داوطلب، پذیرای عاشقان حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و خدمات متنوعی به زائران ارائه می‌دهد. روستای رباط‌میل، در حدود ۱۰ کیلومتری اراک، این روزها به میعادگاه خدمت و میزبانی از زائران اربعین تبدیل شده است.