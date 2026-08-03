غار نخجیر دلیجان

۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۹
کد خبر 1405051200946
غار نخجیر با حدود ۱۰ کیلومتر دارای سه طبقه است. این غار از تالارهای مختلفی تشکیل شده که تالار چهلستون زیباترین تالار آن است.
غار نخجیر با حدود ۱۰ کیلومتر دارای سه طبقه است. این غار از تالارهای مختلفی تشکیل شده که تالار چهلستون زیباترین تالار آن است. زیبایی و چشمانداز غار چال نخجیر با دالانها، کریدورها، دهلیزها، حوضچهها و تراسها بسیار دیدنی و هیجانانگیز است. غار نخجیر بهعنوان یکی از زیباترین آثار طبیعی دلیجان بوده و نقش مهمی در رونق گردشگری استان مرکزی دارد.
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