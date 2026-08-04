اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با هدف حمایت از هنرمندان بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان، اقدام به برپایی ۷۰ غرفه صنایع‌دستی در مسیر بازگشت زائران اربعین حسینی کرده است. این نمایشگاه‌ها در شهرستان‌های سرپل‌ذهاب، دالاهو، ماهیدشت، کرمانشاه و صحنه میزبان زائران گرامی است. هدف از این اقدام، معرفی هنر فاخر استان و تسهیل دسترسی زوار به صنایع‌دستی اصیل کرمانشاه جهت تهیه سوغات و یادبود از این سفر معنوی است. از تمامی زائران دعوت می‌شود از این غرفه‌ها دیدن فرمایند.

عکاس: میلاد عطایی