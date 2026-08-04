۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۳
کد خبر 1405051301062
ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با هدف حمایت از هنرمندان بومی و معرفی ظرفیتهای فرهنگی استان، اقدام به برپایی ۷۰ غرفه صنایعدستی در مسیر بازگشت زائران اربعین حسینی کرده است. این نمایشگاهها در شهرستانهای سرپلذهاب، دالاهو، ماهیدشت، کرمانشاه و صحنه میزبان زائران گرامی است. هدف از این اقدام، معرفی هنر فاخر استان و تسهیل دسترسی زوار به صنایعدستی اصیل کرمانشاه جهت تهیه سوغات و یادبود از این سفر معنوی است. از تمامی زائران دعوت میشود از این غرفهها دیدن فرمایند.
عکاس: میلاد عطایی
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