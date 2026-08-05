همزمان با بیستمین روز ماه صفر و اربعین حسینی، آیین معنوی پیاده‌روی جاماندگان اربعین، سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، با حضور پرشور عاشقان و دلدادگان حضرت سیدالشهدا(ع) در اراک برگزار شد.

همزمان با بیستمین روز ماه صفر و اربعین حسینی، آیین معنوی پیاده‌روی جاماندگان اربعین، سه‌شنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، با حضور پرشور عاشقان و دلدادگان حضرت سیدالشهدا(ع) در اراک برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این مراسم، مسیر ۱۲ کیلومتری میدان فراهان تا آستان مقدس امامزاده محمد عابد(ع) را با شور و ارادت پیمودند. این آیین معنوی با برافراشتن پرچم خون‌خواهی رهبر شهید امت آغاز شد و جلوه‌ای از عشق، وفاداری و دلدادگی مردم اراک به مکتب عاشورا را به نمایش گذاشت.