به گزارش میراث آریا، مجتبی اکبرپور گفت: با اعتباری بالغ‌بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اسناد خزانه از محل منابع ملی به‌منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان دامغان و تأمین روشنایی، یک عدد برج نوری ۱۸ متری در محوطه بیرونی مجتمع خدماتی محمد رسول‌الله دامغان، نصب و راه‌اندازی شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان با بیان اینکه این مجموعه در محور دامغان به جندق، یکی از کوریدورهای مهم مواصلاتی استان سمنان به اصفهان واقع‌شده است، افزود: برای پیمودن پهنای کویر مرکزی ایران، کوتاه‌ترین راه همین جاده‌ای است که از جندق به معلمان کشیده شده است.

او با اشاره به اینکه یکی از عوامل تصادف جاده‌ای در این محور، یکنواختی و کویری بودن مسیر است، گفت: توقف و استراحت در مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی، موجب کاهش قابل‌توجه وقوع تصادفات جاده‌ای می‌شود.

اکبرپور اظهار کرد: باهدف حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، دولت اقدام به فراهم کردن زیرساخت‌های آب، برق، روشنایی، راه و... می‌کند که اجرای روشنایی در این شهرستان قسمتی از حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و توسعه زیرساخت گردشگری به‌منظور افزایش رفاه مسافران و گردشگران است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دامغان افزود: گردشگری یکی از پویاترین بخش‌های اقتصادی جهان به شمار می‌آید و توسعه زیرساخت در توسعه گردشگری پایدار نقش اساسی دارد.

