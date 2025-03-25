به گزارش میراث‌آریا، صادق ماندنی‌زاده اظهار کرد: از این تعداد هشت هزار و ۴۰۰ نفر در مراکز اقامتی گچساران اسکان داده شدند.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گچساران گفت: این تعداد مسافر نوروزی در هتل‌ها، اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع‌های گردشگری، مهمان پذیرها، خانه‌های مسافر، در کمپ کانکس و چادرهای مسافرتی و مراکز وابسته به آموزش وپرورش اسکان داده شدند.

او تصریح کرد: گچساران به دلیل قرار گرفتن در مسیر استان‌های جنوبی و طبیعت بکر و سرسبز و وجود جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و زیارتی مقصد بسیاری از مسافران است.

ماندنی‌زاده بیان کرد: حرم بی‌بی حکیمه (س)، دشتک دیل، گناوه لری و بارگاه امامزاده جعفر (ع) پر بازدیدترین جاذبه‌های طبیعی این شهرستان در تعطیلات نوروز امسال بوده‌اند.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گچساران ادامه داد: حرم بی‌بی حکیمه (س)، بارگاه امامزاده جعفر (ع)، باغ فردوس، دشتک دیل، قلات گناوه، آبشار کیوان لیشتر، سد کوثر، آبشاررودبال، آبشار هرجون و روستای موگ، کوشک گودنگون و مارین از مهمترین مناطق گردشگری گچساران است.



ماندنی‌زاده افزود: در تعطیلات نوروز امسال ستاد سفرهای نوروزی این شهرستان با تلاش‌های شبانه روز بر روند ارائه خدمات به مسافران نظارت دارند.



او بیان کرد: برپایی نمایشگاه سوغات و هدایا در ورودی شهر دوگنبدان، جشن‌های نوروزگاه و توزیع اقلام تبلیغاتی از مهمترین برنامه‌های امسال برای نشاط بخشیدن به گردشگری در این شهرستان است.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گچساران اظهار کرد: پل خیری محمدخان، چهارطاقی خیرآباد و کوشک گودنگون از آثار تاریخی برجسته دوره ساسانی در شهرستان گچساران است.



حرم بی‌بی حکیمه (س)، بارگاه امامزاده جعفر (ع)، باغ فردوس، دشتک دیل، قلات گناوه، آبشار کیوان لیشتر، سد کوثر، آبشار رودبال، آبشار هرجون و روستای موگ، کوشک گودنگون و مارین در شهرستان گچساران همه ساله میزبان هزاران نفر مسافر نوروزی است.



شهرستان ۱۵۶ هزار نفری گچساران در جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.

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