بازدید استاندار همدان از اماکن تاریخی

استاندار همدان با اشاره به آسیبهای وارد شده به آرامگاه باباطاهر در جریان حملات اخیر، از آغاز بررسیها و برنامهریزی برای مرمت و بازسازی سریع این اثر ارزشمند خبر داد. حمید ملانوریشمسی در بازدید از آرامگاه باباطاهر، گفت: در پی اصابتهایی که در جریان جنگ تحمیلی اخیر در شهر همدان رخ داد، متأسفانه آسیبهایی به آرامگاه باباطاهر، یکی از جاذبههای تاریخی و فرهنگی ارزشمند کشور و استان همدان، وارد شد. استاندار همدان با بیان اینکه بررسیهای کارشناسی در این زمینه انجام شده است، افزود: همکاران ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان وضعیت این بنا را بررسی کردهاند و در حال حاضر آرامگاه باباطاهر برای بازدید گردشگران و علاقهمندان قابل استفاده است.
دبیر محمد آوخ
