میعادگاه شهدای ذهاب رشت، میزبان ‌کودکان شهید مدرسه میناب

در شب ١۲ فرودین همزمان با روز جمهوری اسلامی ایران، میعادگاه شهدای ذهاب میدان تاریخی شهرداری رشت،میزبان برگزاری سوگواره سین هشتم ؛ سوگ میناب همراه با مراسم کرنانوازی روستای فوشازده شهرستان آستانه اشرفیه بود، این برنامه در پیوند بهار امسال با نام کودکان معصوم میناب و میثاق ملی برای بزرگداشت پایمردی شهدا و قهرمانان اقتدار وطن و در راستای اجرای برنامه‌های فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان می‌باشد. ۱۱ فروردین۱۴۰۵ پخش زنده از شبکه استانی باران