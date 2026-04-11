بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده امروز ۲۲ فروردینماه در حاشیه برگزاری این نشست گفت: این نشست به ریاست کورش خسروی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری اصفهان در محل سالن جلسات این اداره کل تشکیل شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: در این نشست روسای جوامع هتلداران، آژانسها و راهنمایان گردشگری، بومگردیها، اقامتگاههای سنتی و نمایندگان تولیدکنندگان صنایعدستی اصفهان به بیان مسائل و مشکلات مربوطه خصوصا در زمان جنگ تحمیلی سوم و دفاع مقدس رمضان پرداختند.
کرمزاده افزود: مقرر شد معاونت اقتصادی استانداری اصفهان نسبت به امهال بدهیهای مالیاتی و تامین اجتماعی پیگیری لازم را انجام دهد.
کورش خسروی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این جلسه با بیان مسائل و مشکلات پیش آمده برای فعالان گردشگری و صنایعدستی گفت: دولت مصمم است که با ارائه مشوقهای مختلف باعث شود تا از خسارت و ضرر و زیان به صنوف گردشگری و صنایعدستی جلوگیری شود و در این زمینه از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.
