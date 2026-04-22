حمایت از فعالان گردشگری اصفهان یک ضرورت اساسی است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نشست مشترک هیئتمدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان اصفهان با امیر کرمزاده مدیرکل و داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان باهدف بررسی مشکلات پیشآمده برای دفاتر خدمات مسافرتی در پی شرایط جنگی اخیر امروز ۲ فروردینماه برگزار شد.
در این نشست، اعضای هیئتمدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان ضمن تشریح وضعیت فعلی بازار، به بیان چالشهای ایجادشده برای دفاتر خدمات مسافرتی پرداختند.
کاهش تقاضای سفر، افزایش هزینههای جاری، مشکلات نقدینگی، تعهدات مالی و دغدغههای مرتبط با حفظ نیروی انسانی ازجمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.
کرمزاده در این نشست با تأکید بر اهمیت نقش دفاتر خدمات مسافرتی در زنجیره صنعت گردشگری، گفت: حمایت از فعالان این بخش در شرایط فعلی یک ضرورت است و تلاش خواهیم کرد با تعامل و همافزایی دستگاههای مرتبط، زمینه کاهش مشکلات و تسهیل فعالیت دفاتر را فراهم کنیم.
آبیان معاون گردشگری استان نیز در این نشست با اشاره بر لزوم برنامهریزی برای بازگشت تدریجی رونق به بازار سفر، گفت: احصای دقیق مسائل و انتقال آن به مراجع ذیربط در سطح ملی، پیگیری بستههای حمایتی و بررسی راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت در دستور کار قرار دارد.
در پایان این نشست، مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان انجمن صنفی و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تشکیل و پیشنهادهای اجرایی برای عبور از شرایط موجود تشکیل شود.
