برگزاری نخستین نشست کمیسیون فنی در سال ۱۴۰۵

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری امروز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ماه جاری در حاشیه برگزاری این نشست گفت: در این نشست که برای نخستین بار در سال جدید برگزار شد، ۶ طرح مطرح شد.

معاون سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های استان اصفهان ادامه داد: این ۶ طرح با ۱۴۷ نفر اشتغال و بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری مطرح و بررسی شد.

اکبری افزود: از ۶ طرح مطرح‌شده، فقط ۱ طرح با ۱۰ نفر اشتغال و ۳۵ میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری موافقت شد و ۵ طرح دیگر به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات به نشست بعدی این کمیسیون به‌منظور تکمیل مدارک ارجاع شد.

