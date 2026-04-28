رودشور، اعجاز دست طبیعت در دل بیایان جهانی لوت شهداد

رود شور تنها رودخانه دائمی است که در اعماق کویر ایران جریان دارد، این رود همواره در حال تغییر بستر خود بر پهنه کویر لوت بوده و در نهایت در دل کویر آرام میگیرد.رود شور از کوههای شمال غرب بیرجند سرچشمه میگیرد و پس از طی ۲۰۰ کیلومتر مسافت، در معدن کویر شهداد به زمین مینشیند و کوه نمکی به وجود میآورد، آب این رود از شورترین آبهای جهان است و بیشترین املاح معدنی را در خود دارد.از موارد جالب در مورد این رود،خشک نشدن رود در خشکسالیهای پیاپی سالهای اخیر است و همچنان مسیر خود را در دل کویر ادامه میدهد و در نهایت با نزدیک شدن به چاله مرکزی کویر، از پا در میآید. روابط عمومی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمان
