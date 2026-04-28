به گزارش خبرنگار میراث آریا، شرکت هواپیمایی «جوبی» پروازهای آزمایشی ۱۰ روزه تاکسی پرنده برقی خود را در شهر نیویورک آغاز می‌کند.

شرکت «جوبی» همانطور که در بیانیه مطبوعاتی خود ذکر کرده است، در حال آزمایش تاکسی‌های هوایی برقی خود در مسیرهای پروازی واقعی و محیط‌های واقعی است تا مردم در آینده نزدیک بتوانند به وسیله این تاکسی‌های پرنده، ترافیک وحشتناک شهر را دور بزنند.

با تکمیل اولین پرواز نقطه به نقطه هواپیمای برقی عمودپرواز (eVTOL) جوبی، این شرکت اعلام کرد که یکی از تاکسی‌های پرنده برقی آن در کمتر از ۱۰ دقیقه از فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی به فرودگاه‌های بالگردهای نیویورک در منهتن جنوبی رسیده است.

جوبن بویرت (JoeBen Bevirt)، مدیرعامل جوبی گفت که این تاکسی‌های پرنده برخلاف بالگردها، بی‌صدا و بدون انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند و خدمات بهتری به شهروندان نیویورکی ارائه خواهند داد.

این پروازهای آزمایشی بخشی از مشارکت جوبی در برنامه اداره هوانوردی فدرال آمریکا برای تسریع در راه‌اندازی تجاری تاکسی‌های پرنده است.

جوبی می‌گوید که هنوز در مراحل نهایی اخذ گواهینامه FAA است، اما این کمپین اخیر در نیویورک به خصوص پس از تکمیل نسخه‌های آزمایشی در منطقه خلیج سانفرانسیسکو در ماه مارس باید روند آن را به جلو سوق دهد.

شرکت جوبی پیش از این قصد داشت سرویس تاکسی پرنده خود را در سال ۲۰۲۵ راه‌اندازی کند، اما این هدف به تعویق افتاده است. به گزارش بلومبرگ، مدیرعامل این شرکت گفت که جوبی قصد دارد پروازهای مسافربری را در نیویورک، تگزاس و فلوریدا در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ آغاز کند.

