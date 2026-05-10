به گزارش خبرنگار میراث آریا، عیسی امیدوار، برادر عبدالله امیدوار نویسنده، جهانگرد و مستندساز ایرانی در سن ۹۷ سالگی پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.

او به همراه برادرش عبدالله طی ۱۰ سال سفر به نقاط مختلف دنیا تصاویری ناب از نقاط دیده نشده جهان را به تصویر کشید.

عیسی امیدوار متولد ۱۳۰۸ طالقان بود که سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۰ اولین سفر خود را با برادرش انجام داد و عبدالله امیدوار متولد ۱۳۱۰ طالقان سال ۱۴۰۱ در کشور شیلی درگذشت.

هم اکنون آثار بسیاری از این دو برادر که شامل ملزومات سفر و عکس هایشان از سفرها است، در موزه برادران امیدوار در کاخ موزه سعد آباد قرار دارد که پس از حمله رژیم صهیونی آمریکایی دچار آسیب های شدیدی شده است.

