ایران در جمع ۲۰ کشور برتر تولیدکننده علم؛ پیشتاز در نرخ رشد اثرگذاری علمی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدمهدی علویانمهر رئیس موسسه استنادی و پایش علموفناوری جهان اسلام (ISC) امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه با اعلام این خبر، اظهار کرد: این دستاورد نشان میدهد که پژوهشهای ایران بیش از گذشته در سطح بینالمللی دیده شده و اثرگذاری علمی کشور در حال بهبود است.
جایگاه استناد در اعتبار علمی دانشگاهها
علویان مهر افزود: استناد، یکی از نشانههای اصلی کیفیت، اعتبار و حضور موثر دانشگاهها در فضای علمی جهانی است و میتواند بر جایگاه علمی، همکاریهای بینالمللی و اعتبار دانشگاهها اثر مستقیم بگذارد.
فاصله با کشورهای پیشرو و ضرورت سرمایهگذاری هدفمند
رئیس موسسه استنادی و پایش علموفناوری جهان اسلام ادامه داد: با وجود این پیشرفت، ایران هنوز با کشورهای پیشرو فاصله دارد.
او تاکید کرد: لازم است آموزش عالی کشور این مسیر را با سرمایهگذاری هدفمندتر در کیفیت پژوهش، همکاریهای بینالمللی، رویتپذیری، انتشار در مجلات معتبر و سیاستگذاری مبتنی بر اثرگذاری علمی ادامه دهد تا این رشد به ارتقای پایدار جایگاه علمی کشور منجر شود.
تکمیل نمایهسازی دادههای علمی سال ۲۰۲۵
علویان مهر گفت: هر چند مقالات نشریات دنیا در سال ۲۰۲۴ در پایگاههای استنادی به صورت کامل نمایهشدهاند، اما نمایهسازی این اطلاعات برای سال ۲۰۲۵ در حال تکمیل است.
