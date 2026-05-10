۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۲

ایران در جمع ۲۰ کشور برتر تولیدکننده علم؛ پیشتاز در نرخ رشد اثرگذاری علمی

رئیس موسسه استنادی و پایش علم‌وفناوری جهان اسلام (ISC) گفت: ایران در شاخص استناد نرمال‌شده برحسب رشته در میان ۲۰ کشور برتر جهان از نظر تولید مدارک علمی، بیشترین نرخ رشد را ثبت کرد و این نرخ در سال ۲۰۲۴ به ۱۲.۱ درصد رسید.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدمهدی علویان‌مهر رئیس موسسه استنادی و پایش علم‌وفناوری جهان اسلام (ISC) امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه با اعلام این خبر، اظهار کرد: این دستاورد نشان می‌دهد که پژوهش‌های ایران بیش از گذشته در سطح بین‌المللی دیده شده و اثرگذاری علمی کشور در حال بهبود است. 

جایگاه استناد در اعتبار علمی دانشگاه‌ها

علویان مهر افزود: استناد، یکی از نشانه‌های اصلی کیفیت، اعتبار و حضور موثر دانشگاه‌ها در فضای علمی جهانی است و می‌تواند بر جایگاه علمی، همکاری‌های بین‌المللی و اعتبار دانشگاه‌ها اثر مستقیم بگذارد. 

فاصله با کشورهای پیشرو و ضرورت سرمایه‌گذاری هدفمند

رئیس موسسه استنادی و پایش علم‌وفناوری جهان اسلام ادامه داد: با وجود این پیشرفت، ایران هنوز با کشورهای پیشرو فاصله دارد. 

او تاکید کرد: لازم است آموزش عالی کشور این مسیر را با سرمایه‌گذاری هدفمندتر در کیفیت پژوهش، همکاری‌های بین‌المللی، رویت‌پذیری، انتشار در مجلات معتبر و سیاست‌گذاری مبتنی بر اثرگذاری علمی ادامه دهد تا این رشد به ارتقای پایدار جایگاه علمی کشور منجر شود. 

تکمیل نمایه‌سازی داده‌های علمی سال ۲۰۲۵

علویان مهر گفت: هر چند مقالات نشریات دنیا در سال ۲۰۲۴ در پایگاه‌های استنادی به صورت کامل نمایه‌شده‌اند، اما نمایه‌سازی این اطلاعات برای سال ۲۰۲۵ در حال تکمیل است.

حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

