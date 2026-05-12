خانه مرعشی شوشتر

خانه مرعشی از آن دست خانههای مجللی محسوب میشود که زمانی شکوه و جلال زیادی داشته است. این خانه در بافت قدیمی شوشتر قرار گرفته است. این خانه علاوه بر بافت تاریخی و جذابش، قدمتی دارد که به دوران حکومت قاجار برمیگردد. این خانه در کنار مجموعه آبشارهای شوشتر و در فاصلهی ۲۰۰ متری بقعه عباس واقع شده است که بازدید از آن را آسانتر کرده است. در آن زمان، مالک این خانه شخصی به نام سیدمحمدحسن مرعشی بود. او همراه با خانوادهاش در این خانه زندگی میکرد. این خانه یکبار در زمان قاجار ساخته شده و یک بار در زمان پهلوی، بخشهایی به آن اضافه شده است. معماری که این بنا را در زمان قاجار ساخته بود، حاج محمدتقی معمار، از معماران برجسته دوران قاجار بود و معمار دوران پهلوی، استاد محمدعلی هدایت بوده است. یکی از ویژگیهای منحصربفرد این خانه، محل استقرار آن است که بر بلندای صخرهای قرار گرفته است و به همین دلیل چشمانداز بینظیری از سازههای آبی شوشتر را میتوان از پنجرههایش نظاره کرد. این اثر در ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۹۳۳ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
